CRIME BRUTAL

Vídeo: vigilante é seguido e assassinado a tiros no interior da Bahia

Dupla de moto se aproximou e disparou várias vezes

O vigilante Jorge Jesus dos Santos, de 47 anos, foi morto a tiros na tarde da última terça-feira (11) enquanto dirigia pela avenida Pedro Rodrigues Conceição, em Ribeira do Pombal, a 288 km de Salvador. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra dois homens em uma motocicleta se aproximando do veículo de Jorge e efetuando vários disparos. >

A Polícia Civil informou que os suspeitos já acompanhavam o carro da vítima antes do ataque. Após o crime, policiais militares da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que removeu o corpo.>

Jorge já havia atuado como segurança do deputado federal Ricardo Maia (MDB) e, mais recentemente, trabalhava como vigilante no estádio municipal Ferreirão. Também exerceu a função de carcereiro na Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal. No entanto, ele também possuía ficha criminal, com acusações de assassinato, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. >