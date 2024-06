Vigilância Sanitária fiscaliza e orienta venda de produtos típicos em feiras e mercados municipais

Ações acontecerão ao longo do mês de junho

Em busca de garantir a qualidade dos alimentos comercializados em feiras livres de Salvador, a Vigilância Sanitária (Visa), por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou as ações educativas e de fiscalização em toda cidade que acontecerão ao longo do mês de junho.

Comidas à base de milho e amendoim se tornam mais vendidas por serem tradição nesta época do ano, além de serem altamente perecíveis, devem ser armazenadas de forma correta durante um curto período de tempo. Equipes do órgão estão atentas às condições de higiene dos locais de venda, além da apresentação dos vendedores, que devem usar uniforme limpo, sapato fechado e cabelos protegidos, dentre outros.

“As inspeções têm o caráter educativo, com objetivo principal de orientar os vendedores em relação às normas sanitárias, para garantir que o alimento seja comercializado de forma segura, sem trazer prejuízos ao consumidor. É importante que o vendedor entenda a importância de estar produzindo ou comercializando um alimento que não vá causar danos à saúde de quem consome”, disse a diretora de Vigilância à Saúde da SMS, Andrea Salvador.

Os fiscais também orientam os consumidores sobre os cuidados na hora de consumir esses alimentos. A chefe do Setor de Vigilância, Monitoramento e Educação em Alimentos, Emanuela Brito ressalta que o consumidor precisa observar se os locais estão limpos e bem arejados e se os alimentos estão íntegros. Alterações como presença de bolor ou mofo ou cheiro que não sejam característicos dos produtos indicam que não estão em bom estado para consumo.

Uma Cartilha Educativa com orientações para compra e consumo seguro dos alimentos típicos desta época do ano pode ser acessada através do link: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/vigilancia-sanitaria/informacoes-2/#1683634120720-73798fb4-15f0 .