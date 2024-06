Prefeitura autoriza requalificação na Avenida Bonocô

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) autorizou a obra durante uma cerimônia no canteiro da via e disse que o objetivo do serviço é atrair mais pessoas para esta região da capital. "Será uma nova Bonocô. A via vai se transformar em uma das avenidas mais bonitas da cidade. Isso vai atrair a população dos cinco bairros aqui do entorno. Essa é uma região extremamente populosa e que vai ganhar uma nova área de lazer", afirma.