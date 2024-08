CRIME

Violência doméstica contra mulheres sobe 27% na Bahia; veja onde buscar ajuda

Entre janeiro de julho, o Ligue 180 recebeu 5.777 denúncias de violência doméstica contra mulheres na Bahia. O dado é do Ministério das Mulheres e é 27,33% maior que o mesmo período do ano passado. Em todo o Brasil o aumento foi de 33,5%, com 84,3 mil ocorrências. Em Salvador, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) fez uma lista da rede especializada no atendimento às vítimas desse tipo de violência. Confira abaixo onde pedir ajuda: