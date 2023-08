A vistoria do transporte escolar começa nesta segunda-feira (7). O serviço acontece no pátio da sede da Cotae, nos Barris, seguindo ordem da numeração dos alvarás. Serão 100 atendimentos por dia. O serviço deve ser agendado no site agendamentomobilidade.salvador.ba.gov.br. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, mediante agendamento. Aos sábados, porém, a vistoria ocorre das 8h às 14h, por ordem de chegada e sem agendamento prévio.

Durante o procedimento são observadas a situação do veículo em relação à higiene, funilaria, padronização obrigatória, parte elétrica e itens de segurança, como equipamentos obrigatórios e certificado do tacógrafo. Para realização da vistoria, os condutores deverão estar com a documentação exigida para manutenção da autorização, como o último alvará de circulação, cartão de identificação do condutor e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).