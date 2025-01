PASSO A PASSO

Vítima de intolerância religiosa? Veja como conseguir consultoria jurídica gratuita na Bahia

Equipe analisa denúncia e encaminha diretamente ao Ministério Público

Quem for vítima de intolerância religiosa na Bahia consegue gratuitamente ajuda de uma consultoria jurídica para auxiliar no processo. Para isso, a vítima pode enviar um relato do caso para o e-mail [email protected] ou através do Whatsapp (71) 98533-6835.