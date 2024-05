HOMICÍDIO

Vítimas de sequestro são encontradas mortas em Gavião

Bruna Gonçalves Simões e Jozilma Lima dos Santos foram raptadas em Conceição do Coité

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 18:49

Bruna Gonçalves Simões (esquerda) e Jozilma Lima dos Santos (direita) Crédito: Reprodução

​Duas mulheres foram encontradas mortas no município de Gavião, na região nordeste do estado, nesta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, elas foram mortas a tiros.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Gavião, mas as mulheres foram sequestradas em Conceição do Coité. Bruna Gonçalves Simões e Jozilma Lima dos Santos foram raptadas na noite do último domingo (5).

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, populares encontraram os corpos na zona rural de Gavião, nesta terça-feira, um dia após o desaparecimento.