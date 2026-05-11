SALVADOR

Vizinho suspeito de envolvimento na morte de Thamiris, de 14 anos, volta a ser solto pela Justiça

Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso após o corpo da jovem ser localizado, em 19 de março

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:34

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia voltou a determinar a soltura de Rodrigo Faria Sena dos Santos, suspeito de participação na morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, em Salvador. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dele ao CORREIO. Rodrigo era vizinho da vítima e foi preso no dia em que o corpo da jovem foi localizado, em 19 de março.

A defesa informou que ele deve ser liberado ainda nesta segunda-feira (11). Rodrigo Faria, conhecido como "Farinha" está detido na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador.

Em 18 de abril, ele já havia sido liberado, mas voltou a ser preso dias depois, após se entregar à polícia na 27ª Delegacia Territorial de Itinga, em Lauro de Freitas, por decisão da Justiça. A defesa dele nega envolvimento no crime.

"De acordo com a decisão da Justiça, a prisão teve que ser revogada, considerando a ausência de indícios concretos que o vinculem ao crime que está sendo investigado, bem como, inexistirem elementos que indiquem que em liberdade ele possa interferir na investigação", detalhou o advogado Frederico Augusto Loureiro.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Segundo a polícia, as investigações apontam que Rodrigo Faria teria recebido ordens do primo, que está preso desde fevereiro, para matar Thamiris. A polícia acredita que Davi de Jesus Ferreira suspeitava que Thamiris havia o denunciado à polícia por violência doméstica e, por isso, determinou a morte da adolescente.

Rodrigo, então, teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, em 12 de março. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída, ela teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.