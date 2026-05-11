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Vizinho suspeito de envolvimento na morte de Thamiris, de 14 anos, volta a ser solto pela Justiça

Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso após o corpo da jovem ser localizado, em 19 de março

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:34

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita)
Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia voltou a determinar a soltura de Rodrigo Faria Sena dos Santos, suspeito de participação na morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, em Salvador. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dele ao CORREIO. Rodrigo era vizinho da vítima e foi preso no dia em que o corpo da jovem foi localizado, em 19 de março. 

A defesa informou que ele deve ser liberado ainda nesta segunda-feira (11). Rodrigo Faria, conhecido como "Farinha" está detido na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador.

Em 18 de abril, ele já havia sido liberado, mas voltou a ser preso dias depois, após se entregar à polícia na 27ª Delegacia Territorial de Itinga, em Lauro de Freitas, por decisão da Justiça. A defesa dele nega envolvimento no crime. 

"De acordo com a decisão da Justiça, a prisão teve que ser revogada, considerando a ausência de indícios concretos que o vinculem ao crime que está sendo investigado, bem como, inexistirem elementos que indiquem que em liberdade ele possa interferir na investigação", detalhou o advogado Frederico Augusto Loureiro. 

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Segundo a polícia, as investigações apontam que Rodrigo Faria teria recebido ordens do primo, que está preso desde fevereiro, para matar Thamiris. A polícia acredita que Davi de Jesus Ferreira suspeitava que Thamiris havia o denunciado à polícia por violência doméstica e, por isso, determinou a morte da adolescente.

Rodrigo, então, teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, em 12 de março. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída, ela teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.

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O corpo só foi localizado uma semana depois, em uma zona de mata em Cassange. Os pertences de Thamiris, como relógio e uniforme, estavam dentro de uma sacola plástica ao lado do corpo. 

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