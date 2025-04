URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Você sabia? UPAs de Salvador oferecem atendimento odontológico; saiba quais

Pacientes podem receber assistência imediata

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Salvador também oferecem atendimento odontológico de urgência e emergência aos cidadãos. Nas estruturas, as pessoas possam receber assistência imediata em casos de urgência bucal.>

"Nesses casos, o atendimento rápido é essencial para evitar complicações mais graves, como infecções que se espalham para outras partes do corpo. A presença de profissionais de odontologia dentro das UPAs garante uma resposta ágil, porque o paciente não precisa esperar longo período com dor ou desconforto, e recebe um cuidado humano, qualificado e acessível”, acrescentou. >

Além dos atendimentos realizados de forma emergencial, os pacientes contam ainda com a avaliação e encaminhamento para as UBS, Unidades de Saúde da Família (USFs) ou um dos seis Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), de acordo com a necessidade de cada caso atendido, e que operam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para ter acesso aos atendimentos de urgência, basta ir até a unidade mais próxima, com cartão do SUS e RG.>