Voo que liga Salvador a Feira de Santana é inaugurado

Aconteceu nesta terça-feira (4) o voo inaugural ligando Salvador a Feira de Santana. A rota, realizada através de parceria entre Voepass e Latam, pousou no aeroporto Governador João Durval Carneiro, na Princesinha do Sertão, às 9h20, partindo às 9h da capital baiana, com duração de 20 minutos entre pouso e decolagem. O voo marca o retorno da rota, que já foi operada pela Azul Linhas Aéreas no passado.



A rota será realizada duas vezes por semana, em aeronave ATR-72, com capacidade para até 70 passageiros. A venda das passagens é feita apenas pelo site da Latam. Os dois voos semanais acontecerão às terças (ida às 9h e volta às 10h) e às quintas (ida às 16h45 e volta às 17h45). Os horários estão sujeitos a ajustes adicionais.