Porto Delas

Wilson Sons abre inscrição para formação gratuita para mulheres em nas áreas portuária e industrial

Mais oportunidades no setor portuário para mulheres. É com este objetivo que o TECON SALVADOR, unidade de negócio da Wilson Sons, maior operador de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, abre inscrições para o Programa de Qualificação Profissional PORTO DELAS, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –SENAI Bahia. Serão 30 vagas exclusivas para mulheres, com idade a partir de 18 anos, que terão a oportunidade de fazer cursos gratuitos em trilha formativa específica: operação de empilhadeira elétrica, operação de empilhadeira combustão, segurança em eletricidade – NR10-Básico, desenvolvimento humano e ambiental e oficina de diversidade.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 17 de outubro pelo link https://www.senaibahia.com.br/portodelas/. Para participar do processo seletivo, as candidatas devem possuir ensino médio completo, CNH - Categorias B, C, D ou E, e residir em Salvador(BA). É necessário ainda ter disponibilidade para realizar as etapas teórica e prática do curso de capacitação na cidade de Salvador, iniciando no dia 4 de novembro de 2024 com previsão de conclusão em 30 de janeiro de 2025, no turno noturno, de segunda a sexta-feira. As selecionadas terão auxílio alimentação e transporte durante o andamento do curso.