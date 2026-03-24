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ZCIT provoca chuva forte com trovoada na Bahia; veja alerta

Salvador terá dia de sol, calor e pancadas de chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:54

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém o tempo instável e provoca chuva forte em áreas da Bahia nesta terça-feira (24). Desde as primeiras horas do dia, há registro de precipitações no oeste, sul e litoral norte do estado, com tendência de intensificação ao longo do período.

Segundo o Climatempo, as instabilidades ganham força e devem provocar chuva de moderada a forte intensidade, acompanhada de trovoadas. Há risco de temporais, especialmente no extremo sul baiano.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça o cenário de atenção em todo o estado. O aviso de acumulado de chuva divide a Bahia em dois níveis de risco.

Na faixa amarela, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Já nas áreas em nível laranja, o alerta iniciado na segunda-feira (23) prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As regiões sob alerta laranja incluem o Centro-Sul, Vale São-Franciscano, sul, nordeste, Centro-Norte e Extremo Oeste da Bahia.

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Confira previsão para Salvador 

Em Salvador, o dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva previstas principalmente durante a tarde. À noite, a tendência é de diminuição da chuva, com céu parcialmente nublado.

A temperatura varia entre 24°C e 30°C, com sensação térmica semelhante. A probabilidade de chuva é de 70%, com acumulado previsto de cerca de 10 mm.

A umidade do ar permanece elevada, chegando a 89%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste a cerca de 9 km/h.

Para outras regiões do Brasil, a terça-feira (24) será marcada por instabilidades em grande parte do país, com destaque para a atuação de uma frente fria no Sul e a formação de áreas de chuva em diferentes regiões.

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