Zoológico de Salvador abre visitação noturna

Em uma experiência imersiva e educativa, o Zoológico de Salvador, no bairro de Ondina, abriu as portas na noite de quinta-feira (6) para mais uma edição do “Zoo Noturno”. Essa modalidade de visita guiada proporciona aos participantes uma oportunidade de conhecer os hábitos noturnos de 19 espécies da fauna silvestre, exótica e nativa.