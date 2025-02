VERÃO

Zoológico de Salvador promove novos passeios noturnos em fevereiro; confira as datas

É recomendado que os visitantes usem calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados

Uma das atrações mais procuradas do Zoológico de Salvador, o Zoo Noturno já tem data para acontecer no mês de fevereiro. Os passeios guiados serão realizados nos próximos dias 13, 19 e 20, em um novo horário, das 18h30 às 20h30, aproveitando o clima do verão.>

Para vivenciar a experiência, é preciso preencher o formulário disponível no link do Instagram do Zoológico, na véspera de cada data. As vagas são limitadas e sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita e ocorre apenas pela portaria superior, na Rua Alto de Ondina.>