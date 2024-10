GRANDE PROCURA

Zoológico de Salvador vai abrir novas datas para visitação noturna

Crianças com idade mínima de sete anos podem participar

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 07:05

Interessados devem ficar atentos às regras para participar do passeio. Crédito: Divulgação / Inema

Diante da grande procura e em comemoração ao mês das crianças, o Zoológico de Salvador vai estender a programação do Zoo Noturno para mês de outubro. O primeiro passeio acontece nesta terça-feira (1°) e o segundo, no dia 22. Os interessados devem ficar atentos às regras para participar do passeio.

As inscrições serão abertas um dia antes de cada evento, diretamente pela rede social do Zoológico no Instagram, crianças com idade mínima de sete anos, sempre acompanhadas dos responsáveis. Todos devem preencher o formulário disponível no link da rede social e aguardar a confirmação através do e-mail cadastrado pelo usuário.

A bióloga do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Samantha Grimaldi, responsável pelo setor de educação ambiental do Zoológico, destacou o sucesso da atividade. “A população terá uma verdadeira aula ao ar livre, despertando a curiosidade e o interesse pela conservação da fauna brasileira”.

O Zoo Noturno está aberto ao público conforme as condições climáticas, com as datas divulgadas nas redes sociais e no site oficial do zoológico. Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, recomenda-se o uso de calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados. Em respeito ao bem-estar dos animais, o uso de flash em câmeras ou celulares é estritamente proibido, e os dispositivos devem ser configurados no modo silencioso para evitar qualquer perturbação ou susto nos animais.