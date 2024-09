NOVO MORADOR

Hipopótamo vindo de Santa Catarina chega ao zoológico de Salvador

Ele vem para fazer companhia para fêmea da espécie

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 16:01

Hipopótomo vem de SC para Crédito: Divulgação

O zoológico de Salvador recebeu um novo morador de mais de duas toneladas: um hipopótamo que veio de Santa Catarina e já promete se tornar uma das principais atrações para os visitantes.

O animal veio do zoológico de Pomerode, no interior catarinense, e agora fará companhia à hipopótamo fêmea que já vive no zoológico de Salvador.

A nova chegada foi celebrada pela bióloga do zoológico, Ana Celly, que destacou a importância desse evento para o bem-estar da fêmea, que já estava há algum tempo sem a companhia de outro hipopótamo.

“O foco principal dessa ação é o bem-estar da nossa fêmea, que estava há um tempo sozinha. Esse macho veio de outro zoológico, em outro estado, e a presença de outro da mesma espécie é fundamental para a saúde dela. Nosso objetivo é proporcionar melhores condições de vida ao animal que já está no parque. Temos a expectativa de que a hipopótamo fêmea se sinta confortável e que ambos possam se acostumar um com o outro. Estamos comprometidos em fazer o possível para que essa adaptação ocorra da melhor forma”, explica Ana Celly.

Adaptação é gradual

Veterinária do zoológico, Paula Ramos explica os cuidados tomados para garantir uma adaptação tranquila do novo morador. Segundo ela, o recinto destinado aos hipopótamos foi especialmente preparado para esse processo. “O espaço está dividido e, inicialmente, os dois animais ficarão separados. Eles poderão se ver e se comunicar vocalmente, o que ajudará no processo de socialização. Observaremos o comportamento de ambos e, quando for o momento certo, faremos uma introdução gradual, até que estejam juntos no mesmo recinto.”

Paula enfatiza que o manejo segue protocolos rigorosos e que a segurança dos animais e da equipe é prioridade. “Todo o processo de alimentação e limpeza é feito sem contato direto, garantindo o bem-estar de todos. Quando os hipopótamos estiverem juntos, o manejo será facilitado, pois ambos poderão ser deslocados ao mesmo tempo", diz

Os hipopótamos são conhecidos por sua territorialidade, especialmente em ambientes aquáticos, por isso, a adaptação deles requer paciência e atenção por parte dos tratadores. A expectativa é que, com o tempo, os dois se tornem companheiros habituais, contribuindo para o enriquecimento ambiental do espaço que habitam. Essa integração é vista como uma oportunidade de estudo e observação dos comportamentos naturais da espécie.

Dicas ao visitante

O zoológico orienta aos visitantes a nunca alimentar os animais, pois eles utilizam cardápio especializado. O lançamento de objetos como garrafas, tampas ou quaisquer outros também são proibidos.

Cuidados quanto à exposição prolongada ao sol devem ser redobrados, principalmente, nos horários das 10 às 16h, quando os efeitos danosos são maiores. Para isso, recomenda-se o uso de: protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves, além da hidratação.