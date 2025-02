NOS EUA

Acusado de matar CEO de plano de saúde, Luigi Mangione recebe R$ 1,9 mi em doação de apoiadores

O fundo criado por seus defensores foi aceito pelo time jurídico de Mangione, que o utilizará para pagar as despesas com a defesa

O fundo criado por seus defensores foi aceito pelo time jurídico de Mangione, que o utilizará para pagar as despesas com a defesa. O advogado de Mangione, Marc Agnifilo, é conhecido por representar figuras como o rapper Diddy Combs. Já a ex-promotora Karen Agnifilo também integra a equipe. O engenheiro e o músico estão detidos no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, e enfrentarão uma audiência em Nova York no dia 21 de fevereiro.

As doações para o caso variam de US$ 5 a US$ 5.000, com uma média inferior a US$ 30. A plataforma registrou mais de 11.500 contribuições, muitas das quais anônimas. No entanto, diversos doadores aproveitaram a visibilidade para manifestar apoio a Mangione e criticar as práticas do sistema de saúde dos Estados Unidos. Alguns relatos incluem histórias pessoais de insatisfação com as seguradoras. Por exemplo, Ken Richter, que doou US$ 10, escreveu: "Em nome de minha esposa com câncer de mama. E por terem me falado que o anestesiologista dela não era coberto".>