Adeus, pássaro azul? Elon Musk diz que vai mudar logo do Twitter

Quando alguém fala em passarinho azul, os internautas mais conectados já sabem que o tema é Twitter, certo? Pois bem, mas quem é apegado ou já está totalmente familiarizado com o logotipo da rede social, pode começar a desapegar.



Segundo o novo proprietário do Twitter, Elon Musk, ele planeja mudar o símbolo do microblog em breve. “Em breve, daremos adeus à marca do Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”, escreveu.



O proprietário bilionário da plataforma acrescentou: “Se um logotipo X bom o suficiente for postado hoje à noite, faremos [ele] ir ao ar mundialmente amanhã.”