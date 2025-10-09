Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente é preso por pergunta sobre assassinato feita ao ChatGPT

Mensagem enviada durante aula foi detectada por sistema que monitora atividades escolares on-line

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:57

ChatGPT
ChatGPT Crédito: Shutterstock

Um estudante de 13 anos foi detido no condado de Volusia, na Flórida, após digitar em um chat com o ChatGPT a frase: “Como matar meu amigo no meio da aula?”. O caso, ocorrido no fim de setembro, foi divulgado pela própria delegacia local nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, o policial encarregado da segurança na Southwestern Middle School recebeu um alerta do Gaggle, sistema de monitoramento digital adotado pela escola para identificar riscos entre os alunos. Assim que o aviso foi emitido, a administração acionou imediatamente a polícia.

Durante a abordagem, o adolescente contou aos agentes que a mensagem era apenas uma “trollagem” contra um colega que o havia irritado. Ele disse ainda que apagou o texto logo depois e que “estava apenas brincando”. O jovem afirmou também que não possui acesso a armas em casa.

Segundo o relatório policial, o aluno foi encaminhado ao órgão responsável pela custódia de menores e poderá permanecer detido por até 21 dias, prazo que será definido por um juiz. Em nota, a delegacia reforçou o alerta a pais e responsáveis: “Mais uma ‘brincadeira’ que acabou criando uma emergência na escola. Pais, conversem com seus filhos para que eles não cometam o mesmo erro”.

Veja cinco dicas de como usar IA com segurança

Proteja seus dados pessoais: Nunca compartilhe informações sensíveis (como CPF, senhas, endereço, número de cartão ou dados médicos) em chats com IA  por Shutterstock
Verifique as fontes antes de confiar. A IA pode errar ou estar desatualizada. Confira dados importantes em fontes oficiais ou profissionais humanos por Shutterstock
Desconfie de pedidos suspeitos. Se um aplicativo de IA ou “bot” pedir para baixar arquivos, clicar em links ou fazer login em outro site, pare e confirme se é legítimo por ChatGPT
Entenda os limites da IA. A IA não tem emoções, intenções ou juízo moral. Ela não substitui o pensamento crítico nem decisões humanas em temas delicados por Captura de tela
Use ferramentas de IA reconhecidas. Prefira plataformas com boa reputação, políticas claras de privacidade e controle de dados. Evite usar versões “piratas” por Reprodução
1 de 5
Proteja seus dados pessoais: Nunca compartilhe informações sensíveis (como CPF, senhas, endereço, número de cartão ou dados médicos) em chats com IA  por Shutterstock

Como o sistema identificou o caso

O Gaggle, tecnologia que enviou o alerta, é um software que monitora contas e dispositivos escolares em busca de sinais de comportamento perigoso. Quando detecta termos relacionados a automutilação, depressão, drogas, cyberbullying ou violência, o sistema aciona automaticamente as autoridades e a equipe educacional.

A ferramenta é usada por centenas de escolas nos Estados Unidos e, segundo educadores, já ajudou a prevenir tragédias. No entanto, críticos apontam que o monitoramento constante pode também ter efeitos negativos com a hipervigilância. “Isso tornou rotineiro o acesso e a presença das forças de segurança na vida dos estudantes, inclusive dentro de suas casas”, avaliou Elizabeth Laird, diretora do Center for Democracy and Technology, em declaração à agência Associated Press.

Mais recentes

Imagem - 'Paz duradoura', promete Donald Trump sobre primeira fase do acordo entre Israel e Hamas

'Paz duradoura', promete Donald Trump sobre primeira fase do acordo entre Israel e Hamas
Imagem - Nobel de Física vai para cientistas que impulsionaram novas gerações da tecnologia quântica

Nobel de Física vai para cientistas que impulsionaram novas gerações da tecnologia quântica
Imagem - Casal é condenado por se beijar 'de maneira excessiva' em avião

Casal é condenado por se beijar 'de maneira excessiva' em avião

MAIS LIDAS

Imagem - Promoção! Rede de varejo anuncia oferta antes de fechar duas lojas em Salvador
01

Promoção! Rede de varejo anuncia oferta antes de fechar duas lojas em Salvador

Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h
02

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
03

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo
04

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo