'Paz duradoura', promete Donald Trump sobre primeira fase do acordo entre Israel e Hamas

Hamas já entregou uma lista com os nomes dos prisioneiros palestinos que serão trocados por reféns israelenses

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:25

Conflito na Faixa de Gaza
Conflito na Faixa de Gaza Crédito: Shutterstock

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira (8), em publicação no seu perfil na Truth Social, que Israel e Hamas assinaram o acordo da primeira fase para o Plano de Paz em Gaza.

De acordo com Trump, com essas assinaturas, todos reféns serão libertados em breve, e as tropas israelenses serão retiradas "para uma linha acordada como os primeiros passos em direção a uma paz, forte, duradoura e eterna".

"Todas as partes serão tratadas com justiça! Este é um grande dia para o mundo árabe e muçulmano, Israel, todas as nações vizinhas e os Estados Unidos", acrescentou o presidente americano. Ele também agradeceu aos mediadores do acordo do Catar, Egito e Turquia.

Lista de prisioneiros

Mais cedo nesta quarta, o Hamas informou que entregou uma lista com os nomes dos prisioneiros palestinos que serão trocados por reféns israelenses.

O grupo também afirmou que estava otimista sobre as negociações para acabar com a guerra em Gaza.

Até o anúncio de Donald Trump, Israel estava mantendo a sua ofensiva em Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, nas últimas 24 horas, os disparos israelenses mataram oito pessoas.

Especialistas em direitos humanos, acadêmicos e um inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) classificam as ações israelenses como genocídio. Israel afirma que atua em legítima defesa.

Donald Trump Trump Gaza Israel Faixa de Gaza Hamas

