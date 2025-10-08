'Paz duradoura', promete Donald Trump sobre primeira fase do acordo entre Israel e Hamas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:25
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira (8), em publicação no seu perfil na Truth Social, que Israel e Hamas assinaram o acordo da primeira fase para o Plano de Paz em Gaza.
De acordo com Trump, com essas assinaturas, todos reféns serão libertados em breve, e as tropas israelenses serão retiradas "para uma linha acordada como os primeiros passos em direção a uma paz, forte, duradoura e eterna".
Confira imagens dos ataques de Israel na Faixa de Gaza
"Todas as partes serão tratadas com justiça! Este é um grande dia para o mundo árabe e muçulmano, Israel, todas as nações vizinhas e os Estados Unidos", acrescentou o presidente americano. Ele também agradeceu aos mediadores do acordo do Catar, Egito e Turquia.
Mais cedo nesta quarta, o Hamas informou que entregou uma lista com os nomes dos prisioneiros palestinos que serão trocados por reféns israelenses.
O grupo também afirmou que estava otimista sobre as negociações para acabar com a guerra em Gaza.
Até o anúncio de Donald Trump, Israel estava mantendo a sua ofensiva em Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, nas últimas 24 horas, os disparos israelenses mataram oito pessoas.
Especialistas em direitos humanos, acadêmicos e um inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) classificam as ações israelenses como genocídio. Israel afirma que atua em legítima defesa.