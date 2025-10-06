ORIENTE MÉDIO

Israel deporta Greta Thunberg e mais 170 ativistas de flotilha

Brasileiros, incluindo deputada, não estão na lista

Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:28

Governo de Israel deporta ativista sueca Greta Thunberg Crédito: Divulgação/Ministério das Relações Exteriores de Israel

Israel afirmou nesta segunda-feira, 6, que 171 ativistas detidos por participarem de uma flotilha de ajuda humanitária com destino à Faixa de Gaza, incluindo a sueca Greta Thunberg, foram deportados para a Grécia e a Eslováquia.

De acordo com uma publicação do Ministério das Relações Exteriores de Israel no X (antigo Twitter), os deportados eram cidadãos da Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polônia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Estados Unidos. Brasileiros não estão no grupo.

O Ministério das Relações Exteriores do país também divulgou fotos de Greta e outros ativistas com camisetas brancas e calças de moletom cinza.

As autoridades israelenses negam as acusações de maus-tratos feitas por ativistas que foram deportados para a Turquia, Espanha e Itália no final de semana. “As mentiras que eles estão espalhando fazem parte de sua campanha de notícias falsas pré-planejada”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

150 ativistas ainda estão detidos

A advogada da associação Adalah, Lubna Tuma, que representa mais de 470 participantes da Flotilha Global Sumud, afirmou que 150 pessoas ainda estão detidas na Prisão Ketsiyot e que 40 delas estão em greve de fome. O grupo foi interceptado por Israel ao tentar chegar à Faixa de Gaza na última quarta-feira, 1º.

“Alguns declararam que preferem que sua comida vá para o povo de Gaza”, disse Lubna durante uma entrevista coletiva ao vivo nesta segunda-feira, 6, transmitida nos perfis da Adalah e da Flotilha Global Sumud no Instagram. Ela acrescentou que alguns dos ativistas se recusaram a beber água “até que todos os detidos recebam tratamento médico”.

Lubna disse também que as autoridades israelenses violaram repetidamente os direitos dos ativistas, a começar pela interceptação em águas internacionais, transferência para Israel e, posteriormente, para uma prisão de segurança máxima, onde a advogada afirma que os detidos foram sujeitos a violência física e humilhação.

Israel nega as acusações e alega ter respeitado todos os direitos legais dos ativistas. O Ministério das Relações Exteriores do país ainda afirmou que um dos detidos mordeu uma funcionária da equipe médica da Prisão Ketsiyot.

Manifestações de apoio

A interceptação da flotilha levou a manifestações em grande escala em cidades de todo o mundo e grandes concentrações em aeroportos para receber os deportados.

Vários ativistas que foram libertados nos últimos dois dias alegaram maus-tratos por parte das autoridades israelenses. “Houve desumanização, violência e gritos”, disse a holandesa Roos Ykema, que foi deportada para Madri no domingo. “Mas recebemos o tratamento europeu”, acrescentou.