Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nobel de Física vai para cientistas que impulsionaram novas gerações da tecnologia quântica

Trio atua nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:41

Vencedores do Nobel de Física 2025: John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis
Vencedores do Nobel de Física 2025: John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis Crédito: Nobel/Divulgação

O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido para três pesquisadores que atuam nos Estados Unidos - John Clarke, Michel Devoret e John Martinis -, anunciou a Academia Sueca na manhã desta terça-feira, 7. Os trabalhos desse trio pavimentaram caminhos para revolucionar a tecnologia quântica, incluindo computadores e sensores quânticos.

Conforme a organização do prêmio, eles foram homenageados pela descoberta do "tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico".

Isso foi possível graças a experimentos feitos na Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA), em meados dos anos 1980, com um circuito eletrônico construído com supercondutores, componentes que podem conduzir uma corrente sem resistência elétrica.

A mecânica quântica permite que uma partícula se mova diretamente através de uma barreira, em processo chamado tunelamento. Os experimentos dos ganhadores do Nobel demonstraram as propriedades da mecânica quântica em uma escala macroscópica.

"É maravilhoso celebrar o modo como a mecânica quântica centenária oferece continuamente novas surpresas. É também extremamente útil, pois ela é o fundamento de toda a tecnologia digital", afirma Olle Eriksson, Presidente do Comitê Nobel de Física.

Transistores em microchips de computador são um exemplo da tecnologia quântica. A evolução dos celulares também tem origem nos fundamentos estabelecidos por esses cientistas.

A física quântica, junto da Teoria da Relatividade, é a base da Física moderna, e vem sendo explorada pelos pesquisadores no último século.

Nessa segunda-feira, 6, um trio de cientistas - dois americanos e um japonês - conquistou o prêmio na categoria de Medicina por seus trabalhos sobre o sistema imunológico. Essas descobertas ajudaram no desenvolvimento de terapias mais seguras contra o câncer e remédios mais assertivos contra doenças imunológicas.

Leia mais

Imagem - Nobel de Medicina premia cientistas que alavancaram pesquisa contra câncer e doenças autoimunes

Nobel de Medicina premia cientistas que alavancaram pesquisa contra câncer e doenças autoimunes

Imagem - Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura?

Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura?

Imagem - Nobel de Física vai para quem ajudou a desenvolver a IA, mas hoje teme futuro

Nobel de Física vai para quem ajudou a desenvolver a IA, mas hoje teme futuro

A programação segue:

- Quarta-feira, dia 8: Química

- Quinta-feira, dia 9,: Literatura

- Sexta-feira, dia 10: Paz

- Segunda-feira, dia 13: Economia

Além da medalha e do diploma, cada laureado leva para casa uma quantia substancial em dinheiro, 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896).

O Brasil nunca recebeu um Nobel, embora alguns nomes já tenham figurado nas listas de apostas.

No ano passado, o prêmio de Física ficou com o americano John Hopfield e o britânico Geoffrey Hinton por descobertas que permitiram o desenvolvimento das redes neuronais artificiais e "machine learning".

Mais recentes

Imagem - Casal é condenado por se beijar 'de maneira excessiva' em avião

Casal é condenado por se beijar 'de maneira excessiva' em avião
Imagem - Israel deporta Greta Thunberg e mais 170 ativistas de flotilha

Israel deporta Greta Thunberg e mais 170 ativistas de flotilha
Imagem - 'Tatuagem' nos dentes vira tendência da moda entre os jovens

'Tatuagem' nos dentes vira tendência da moda entre os jovens

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
03

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
04

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal