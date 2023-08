Agência Espacial Japonesa lança nave não tripulada para a Lua

Depois do pouso bem sucedido da missão indiana Chandrayaan - 3 na Lua, os olhos do mundo se voltam agora para a missão japonesa, cujo lançamento está marcado para a noite deste domingo, 27, no horário de Brasília. A missão da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa) é a Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).



De acordo com informações enviadas à imprensa, o módulo de pouso será lançado a partir do Centro Espacial de Tanegashima, no Japão. O principal objetivo da missão lunar japonesa é demonstrar novas técnicas mais apuradas de alunissagem, com um módulo de pouso menor e mais leve, o que deve ajudar a tornar mais fácil o pouso em áreas consideradas mais complexas.