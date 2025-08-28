Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fotógrafo baiano representa o Brasil na final do concurso mundial da Nikon

Obra que retrata tradição do Recôncavo Baiano concorre ao prêmio de Melhor Foto do Ano em concurso internacional

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:51

A imagem faz parte da série “As Caretas do Mingau”
A imagem faz parte da série “As Caretas do Mingau” Crédito: Matheus L8

O artista visual baiano Matheus L8 está entre os finalistas do Nikon Photo Contest 2025, um dos concursos de fotografia mais renomados do mundo. Sua obra foi selecionada entre milhares de inscrições internacionais e disputa o prêmio de Melhor Foto do Ano, levando para o cenário global a força da cultura popular do Recôncavo Baiano.

A imagem integra a série “As Caretas do Mingau”, que registra uma manifestação histórica da cidade de Saubara, terra da família do fotógrafo. Com esse trabalho, Matheus já conquistou prêmios nacionais e agora celebra a oportunidade de receber um reconhecimento internacional.

A tradição retratada ocorre na madrugada do 2 de Julho. Mulheres vestidas com rendas brancas e chapéus de palha percorrem as ruas carregando espingardas nas costas, facões na cintura e panelas de mingau sobre a cabeça. A performance homenageia as mulheres que, durante as lutas pela Independência da Bahia, levavam alimentos e armamentos para familiares e companheiros das tropas baianas. As indumentárias, de aparência fantasmagórica, também serviam para amedrontar os inimigos que cruzassem com essas figuras nas madrugadas do século XIX.

Matheus L8
Matheus L8 Crédito: Divulgação

“Estar na final de um concurso global com um trabalho onde jogo luz sobre a cultura local é algo muito rico. Só me faz acreditar cada vez mais na potência e beleza da nossa identidade”, afirma Matheus L8.

O Nikon Photo Contest premia os finalistas tanto pelo voto popular quanto pela avaliação de um júri internacional. O reconhecimento inclui 500 mil ienes (aproximadamente R$ 17,5 mil), uma câmera Nikon Z50 II e duas lentes NIKKOR Z. A votação popular já está aberta e pode ser feita no site oficial do concurso.

Matheus L8 é natural de Salvador e também atua como músico. Nascido e criado na Cidade Baixa, mas com raízes familiares em Salinas e Saubara, no Recôncavo Baiano, o artista mergulha na riqueza étnica e estética da cultura local.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua