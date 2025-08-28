FOTOGRAFIA

Fotógrafo baiano representa o Brasil na final do concurso mundial da Nikon

Obra que retrata tradição do Recôncavo Baiano concorre ao prêmio de Melhor Foto do Ano em concurso internacional

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:51

A imagem faz parte da série “As Caretas do Mingau” Crédito: Matheus L8

O artista visual baiano Matheus L8 está entre os finalistas do Nikon Photo Contest 2025, um dos concursos de fotografia mais renomados do mundo. Sua obra foi selecionada entre milhares de inscrições internacionais e disputa o prêmio de Melhor Foto do Ano, levando para o cenário global a força da cultura popular do Recôncavo Baiano.

A imagem integra a série “As Caretas do Mingau”, que registra uma manifestação histórica da cidade de Saubara, terra da família do fotógrafo. Com esse trabalho, Matheus já conquistou prêmios nacionais e agora celebra a oportunidade de receber um reconhecimento internacional.

A tradição retratada ocorre na madrugada do 2 de Julho. Mulheres vestidas com rendas brancas e chapéus de palha percorrem as ruas carregando espingardas nas costas, facões na cintura e panelas de mingau sobre a cabeça. A performance homenageia as mulheres que, durante as lutas pela Independência da Bahia, levavam alimentos e armamentos para familiares e companheiros das tropas baianas. As indumentárias, de aparência fantasmagórica, também serviam para amedrontar os inimigos que cruzassem com essas figuras nas madrugadas do século XIX.

Matheus L8 Crédito: Divulgação

“Estar na final de um concurso global com um trabalho onde jogo luz sobre a cultura local é algo muito rico. Só me faz acreditar cada vez mais na potência e beleza da nossa identidade”, afirma Matheus L8.

O Nikon Photo Contest premia os finalistas tanto pelo voto popular quanto pela avaliação de um júri internacional. O reconhecimento inclui 500 mil ienes (aproximadamente R$ 17,5 mil), uma câmera Nikon Z50 II e duas lentes NIKKOR Z. A votação popular já está aberta e pode ser feita no site oficial do concurso.