ARGENTINA

Apagão deixa 1,2 milhão de pessoas sem luz em dia de sensação térmica de 44ºC

Falha em linhas da subestação da Edesur atingiu até a Casa Rosada, em Buenos Aires; governo investiga

Um apagão deixou cerca de 620 mil usuários - ou ao menos 1,2 milhão de pessoas - sem luz nesta quarta-feira (5), em Buenos Aires, Argentina, em um dia em que a sensação térmica na capital superou os 44ºC. A falta de energia atingiu prédios icônicos, como a Casa Rosada, sede do governo argentino.>

Comércio, residências, metrô e semáforos também foram afetados, causando engarrafamentos e transtornos em diversos cruzamentos. Os relatos são de que as ruas de Buenos Aires se tornaram um caos (veja vídeo abaixo).>

Colapso total en Buenos Aires. Con los cortes de luz no funcionan los semáforos ni los subtes y la ciudad ya es un caos en plena ola de calor. El tránsito esta totalmente bloqueado y paralizado mientras la situación se vuelve desesperante. Este Gobierno es una tragedia. #SinLuz pic.twitter.com/7g0NuZTTmc

Ao longo desta tarde, o governo argentino culpou a Edesur, responsável pela distribuição e operadora das 4 linhas de alta tensão em 220 quilowatts que se desconectaram do sistema pelo menos seis vezes entre as 5h23 e as 13h10 desta quarta, informou o jornal argentino Clarín.>