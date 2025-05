'AUTODEPORTAÇÃO'

Governo Trump anuncia auxílio de US$ 1 mil para imigrantes deixarem os EUA

Valor só vai ser pago quando a pessoa chegar no país de origem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (5), que vai pagar US$ 1 mil para imigrantes em situação irregular deixarem o país voluntariamente. >

O novo programada do governo também deverá oferecer assistência para a viagem, além de retirar a pessoa da lista de detenção da agência de imigração norte americana. Atualmente, o governo está prendendo qualquer imigrante sem permissão de residência no país. >

"Se você está aqui ilegalmente, a autodeportação é a melhor, mais segura e mais econômica maneira de deixar os Estados Unidos e evitar a prisão. O DHS [Departamento de Segurança Interna] agora oferece assistência financeira para viagens a imigrantes ilegais e um auxílio para retornar ao seu país de origem por meio do aplicativo CBP Home", informou Kristi Noem, secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos. >

O valor vai ser pago por pessoa "autodeportada" e não por família, acrescentou Noem. Ainda segundo ela, o valor só será confirmado quando o cidadão chegar no país de origem.>

A estimativa do governo americano é de que as viagens aconteçam em um prazo de 21 dias após a aprovação do programa. >