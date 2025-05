LEGADO DO BEM

Papamóvel de Francisco vira clínica móvel para crianças em Gaza

Iniciativa foi um dos últimos pedidos do Papa Francisco

Um dos papamóveis usados por Papa Francisco será transformado em uma clínica médica móvel para atender crianças na Faixa de Gaza. A iniciativa foi divulgada neste domingo (4) pelo Vatican News e cumpre um dos últimos pedidos do pontífice, que morreu no mês passado. >

O veículo, utilizado por Francisco durante visita à Terra Santa, em 2014, será adaptado com equipamentos para atendimento emergencial e diagnóstico – como vacinas, testes rápidos, kits de sutura e outros insumos médicos. A clínica móvel será operada por profissionais de saúde e atenderá regiões palestinas sem acesso a serviços básicos, onde os serviços de saúde foram destruídos pela invasão israelense. >

A ação é coordenada pela Caritas Jerusalém, com apoio da Caritas Suécia. Para o secretário-geral da organização sueca, Peter Brune, a iniciativa representa mais do que assistência médica. >

De acordo com o Vatican News, o projeto foi entregue pessoalmente por Francisco à Caritas nos últimos meses de vida. Apesar de Gaza ter uma pequena população cristã, o Papa mantinha laços próximos com a região e chegou a telefonar quase diariamente à Igreja da Sagrada Família durante a guerra iniciada em outubro de 2023, após o ataque do Hamas ao sul de Israel. >