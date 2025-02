PRECONCEITO

Mulher entra em restaurante nos EUA e agride imigrantes: 'Voltem para o seu país'

No vídeo, uma mulher norte-americana é vista insultando funcionários do estabelecimento

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 13:29

Ataque em lanchonete dos EUA Crédito: Reprodução

Operações conduzidas pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) têm gerado apreensão entre imigrantes que vivem no país sem documentação legal. Esse cenário tem sido acompanhado por incidentes de confrontos e ataques verbais contra estrangeiros em espaços públicos. Um caso recente, ocorrido em um restaurante Panda Express em Houston, no Texas, foi registrado e compartilhado nas redes sociais pelo criador de conteúdo Carlos Eduardo Espina. >

No vídeo, uma mulher norte-americana é vista insultando funcionários do estabelecimento, localizado na movimentada área da 19 de East Crosstimbers. A cliente exigiu falar com um gerente e, em seguida, dirigiu comentários ofensivos aos trabalhadores e seguranças, incluindo a frase: "Saia do meu país". Apesar da agressão verbal, os funcionários mantiveram a calma e continuaram desempenhando suas funções sem reagir. >

A publicação rapidamente viralizou, gerando indignação entre os usuários das redes sociais. Um deles comentou: "Depois que sairmos dessa crise, levará décadas para voltarmos ao que éramos". >

Desde que retomou a presidência, Donald Trump tem reforçado políticas migratórias restritivas. Entre as medidas adotadas está o envio de agentes do ICE para diversos estados, com o objetivo de realizar prisões e deportações de imigrantes sem status legal. Além disso, sua administração declarou a fronteira sul como uma área de crise e anunciou o uso de recursos militares para fortalecer o controle da região, incluindo a reconstrução da barreira fronteiriça com o México. >