NOVA MORADA?

Apartamento no Vaticano que foi lacrado após morte do papa Francisco é reaberto por Leão XIV

O local foi reaberto após a retirada de selos que haviam sido colocados pelo protocolo da Igreja Católica

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2025 às 10:10

Apartamento papal no Vaticano que foi selado com a morte do papa Francisco é reaberto por Leão XIV Crédito: Foto: Vatican Media

O Papa Leão XIV reabriu no último domingo (11) o apartamento papal do Palácio Apostólico no Vaticano, que estava selado desde a morte de Francisco, em abril. As imagens da reabertura foram divulgadas pela Santa Sé nesta segunda-feira (12). Tradicionalmente, o papa reside no Palácio Apostólico, onde ficam os suntuosos apartamentos particulares do pontífice, juntamente com o escritório de onde o ele despacha. Francisco, no entanto, não morou no Palácio Apostólico durante seu papado. Ele decidiu se instalar em um apartamento considerado mais modesto na Casa Santa Marta, que serve de hospedagem para membros do clero em visita a Roma —e utilizada pelos cardeais eleitores do conclave durante o isolamento. Leão XIV ainda não revelou onde vai morar durante seu papado. >

O local foi reaberto após a retirada de selos que haviam sido colocados pelo protocolo da Igreja Católica. Sediários pontifícios retiraram os selos e depois Leão XIV abriu as portas com uma chave. Em seguida, o pontífice caminhou pelo local, que conta com aposentos como uma capela privada e um escritório, além do quarto. De acordo com informações do Vaticano, a reabertura ocorreu na presença do camerlengo Kevin Joseph Farrell, que atuou como papa durante a Sé Vacante, do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, do monsenhor Leonardo Sapienza, regente da Casa Pontifícia, e de outros religiosos. >