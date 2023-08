Após monitorar home office com tecnologia de pressionamento de teclas, empresa demite funcionária

Desconfiada de que alguns de seus funcionários estão aproveitado o home office para "manguear", uma seguradora australiana implementou uma tecnologia que conta a quantidade de vezes que as teclas do laptop de trabalho são pressionadas. A ferramenta já fez a primeira vítima: Suzie Cheikho.



Um advogado da demitida pela Insurance Australia Group (IAG) entrou com processo alegando que a demissão foi injusta, mas a Justiça negou o recurso.



Suzie era responsável por criar documentos de seguro e cumprir cronogramas regulatórios e monitorar "conformidade do trabalho em casa", entre outras funções importantes. Ela era funcionária da empresa há 18 anos.

De acordo com as conclusões do FWC, Cheikho foi demitido em 20 de fevereiro por perder prazos e reuniões, estar ausente e inacessível e não concluir uma tarefa que levou o regulador do setor a multar o IAG.

Suzie recebeu uma advertência formal em novembro de 2022 sobre sua produção e foi posta num plano de melhoria de desempenho.