Apple apresenta hoje seus novos sistemas, com iOS repaginado e avanço tímido na IA

Com foco em reformulações de interface e funcionalidades práticas, empresa deixa avanços profundos em inteligência artificial para depois

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2025 às 08:54

Novo iOS deve ser o 26 Crédito: Reproduçao

A Apple realiza nesta segunda-feira (9), a partir das 14h (horário de Brasília), a abertura da WWDC 2025, conferência anual voltada a desenvolvedores. Sediado em Cupertino, na Califórnia, o evento vai até sexta-feira e terá como destaque a apresentação inicial comandada por Tim Cook, CEO da companhia. Com foco em software, a edição deste ano será marcada por mudanças visuais amplas nos sistemas operacionais e avanços tímidos em inteligência artificial, enquanto inovações de hardware devem ficar ausentes. >

O grande anúncio do evento é a adoção de uma nova identidade visual, batizada de "Solarium", para todos os sistemas da empresa, incluindo o CarPlay. A proposta trará mais luz e transparência às interfaces, com reformulação de barras de ferramentas, ícones e menus flutuantes. O Mac também passará por esse redesenho, com nova aparência na barra de menus e nos botões das janelas.>

Junto com a reformulação estética, a Apple deve abandonar a nomenclatura baseada em versões sequenciais. A partir de agora, os sistemas levarão o ano como identificador: iOS 26, macOS 26, visionOS 26, entre outros. A funcionalidade dos widgets permanece a mesma, mas eles também receberão um visual compatível com a nova linguagem gráfica.>

Apesar da forte expectativa do mercado sobre avanços em inteligência artificial, analistas como Mark Gurman, da Bloomberg, alertam que a Apple deve apresentar mudanças mais discretas, especialmente em comparação com o ritmo acelerado de empresas como Google, Meta, Microsoft e OpenAI. “As mudanças em IA serão surpreendentemente modestas”, escreveu Gurman.>

Na área de aplicativos, três deles terão mudanças substanciais: Telefone, Safari e Câmera. O app de chamadas terá uma nova exibição unificada com favoritos, chamadas recentes e recados de voz. Safari ganhará uma barra de endereços translúcida e visual mais limpo. Já a Câmera será redesenhada para lidar com a complexidade crescente dos modos de captura, organizando melhor as opções como vídeo espacial e câmera lenta.>

O iPhone e o iPad também ganharão uma versão do Preview, tradicional editor de PDFs do Mac, com visual semelhante e pré-instalado nos dispositivos. Outro novo app nativo será o Games, que centraliza o acesso a títulos e à plataforma Apple Arcade. Dividido em cinco abas, o app funcionará como uma App Store voltada exclusivamente para jogos, mas sem grandes inovações, segundo fontes da Bloomberg.>

No Vision Pro, os usuários terão novas formas de interação, como rolagem com os olhos e compatibilidade com controles de terceiros, como os do PlayStation VR. O iPad receberá mudanças nos recursos de multitarefa, aproximando a experiência da oferecida pelo Mac, exigindo teclado e trackpad em algumas situações. O Apple Pencil, por sua vez, será atualizado com suporte a caligrafia árabe, e o teclado virtual passará a ter alternância fluida entre árabe e inglês.>

IA>

Entre as novidades com uso de IA, estará a integração do recurso de tradução em todo o sistema, inclusive em chamadas e mensagens. A tecnologia, que já existe como app separado, agora será nativa dos sistemas operacionais e poderá ser usada também em tempo real com AirPods. Outro recurso previsto é a otimização inteligente da bateria, desenvolvido para o modelo mais fino do iPhone 17. Já o Genmoji passará a permitir a fusão de dois emojis para criar novos, e o app Atalhos terá nova integração com ferramentas de IA.>

Uma novidade relevante para desenvolvedores será a abertura dos modelos de linguagem utilizados pela Apple, os chamados modelos fundacionais do Apple Intelligence. A mudança permitirá que desenvolvedores criem funcionalidades personalizadas usando a mesma tecnologia base utilizada pela empresa.>