TECNOLOGIA

Apple Intelligence vai funcionar em português a partir de abril

Atualização para mais oito línguas foi anunciada pelo CEO Tim Cook

Durante o evento, Cook ressaltou a importância das funcionalidades do Apple Intelligence, mencionando que "uma vez que você começa a usar as funcionalidades, não consegue mais imaginar ficar sem elas". Ele destacou a função de resumo de e-mails como uma ferramenta especialmente valiosa, afirmando que hoje depende dela para gerenciar centenas de e-mails diários.>

O Apple Intelligence é uma combinação de inteligência artificial generativa e análise de dados pessoais, projetada para proporcionar uma experiência mais interativa e personalizada aos usuários dos produtos Apple. O sistema analisa padrões de uso e preferências individuais, oferecendo sugestões e otimizando funcionalidades. Entre suas ferramentas, destacam-se recursos de escrita, como revisão e reescrita automática de mensagens ou documentos, adaptadas ao estilo do usuário, além de respostas rápidas e contextuais para facilitar a interação. O sistema identifica fotos duplicadas ou de baixa qualidade, ajudando na gestão do armazenamento. As notificações são resumidas de forma a minimizar distrações, priorizando as mais importantes. A Siri, assistente de voz da Apple, também recebeu melhorias, segundo a empresa. >