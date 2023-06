Ar respirável dentro de submarino deve acabar nesta quinta-feira

O ar respirável dentro do submarino turístico que sumiu deve acabar na manhã desta quinta-feira (21). As buscas pela embarcação entraram no quinto dia.



As equipes de buscas já vasculharam uma grande região do Atlântico para tentar encontrar o submersível que desapareceu no domingo (18). Agora, as buscas se concentram nos locais onde sons foram detectados na terça (20) e na quarta (21).



A operação foi reajustada por conta dos ruídos, mas o capitão da Guarda Costeira dos Estados Unidos Jaime Frederick admite que ainda não se sabe se o barulho veio do submarino. Carl Hartsfield, um oceanógrafo que auxilia nas operações, afirma que os maiores especialistas do mundo estão analisando os dados.