Argentinos lutam para encontrar produtos após disparada de preços

O argentino Rubén Carballo recusou a venda de 60 pneus na manhã de segunda-feira, 14. Apesar da frustração dos clientes, essa foi a solução que ele, dono de uma oficina em Buenos Aires, encontrou diante da indefinição dos preços após as eleições primárias da Argentina, no domingo.



Desde sexta-feira, 11, o dólar paralelo saltou de 605 para 780 pesos. Na segunda-feira, a cotação oficial sofreu sua maior desvalorização em um dia desde 2019. "A fábrica nos avisou que não tinha uma lista de preços, por não saber o que aconteceria com a cotação do peso", disse Carballo ao Estadão. "Então, decidimos não vender."