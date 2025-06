VIOLÊNCIA

Ataque a tiros em escola deixa 9 mortos e mais feridos na Áustria

Atirador, ex-estudante da instituição, teria agido sozinho antes de se suicidar; polícia investiga motivação

Um ataque a tiros em uma escola na cidade de Graz, no sudeste da Áustria, resultou em pelo menos nove mortos e dezenas de feridos nesta terça-feira (10), conforme informações das autoridades locais e da imprensa austríaca. Entre as vítimas estão oito estudantes e um adulto, além do próprio autor do crime, que teria se matado durante a ação. O incidente ocorreu por volta das 10h no horário local (5h em Brasília) e mobilizou policiais, equipes especiais e helicópteros para conter a situação, já controlada, segundo a polícia do estado da Estíria. >