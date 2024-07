ATAQUE EM EVENTO

Atirador de atentado a Trump é identificado; saiba detalhes

Thomas Matthew Crooks foi morto logo após o atentado

Da Redação

Publicado em 14 de julho de 2024 às 09:15

Donald Trump durante evento Crédito: Reprodução

O homem que fez disparos durante o evento com o ex-presidente Donald Trump já foi identificado pelo FBI. Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, morava em Bethel Park, um distrito que fica a cerca de 70 km do local do atentado.

Segundo as autoridades americanas, ele estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano, mesma posição política de Trump. Crooks foi morto logo após o atentado e foi identificado por amostras de DNA.

Ele não tinha outros registros criminais na justiça norte-americana. A motivação para o atentado contra Trump ainda é desconhecida.

Um disparo atingiu de raspão a orelha do ex-presidente. O republicano teve a segurança reforçada e desembarcou em New Jersey, na madrugada deste domingo (14). Um comunicado divulgado no site de campanha informa que ele está bem e que a participação dele na convenção está confirmada para confirmar a candidatura à presidência dos Estados Unidos.

Além de Trump, outras pessoas foram atingidas pelos disparos. Um espectador morreu no local. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave.