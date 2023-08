Atleta de 20 anos tem parte do pulmão retirado após uso prolongado do vape

O pulmão do lutador amador Sean Tobin, de 20 anos, entrou em colapso após anos do uso de "vape". O jovem teve de realizar uma cirurgia para retirar parte do órgão, segundo o Metrópoles.



O jovem começou a fumar em 2018, quando tinha 15 anos. Ele fazia uso do cigarro eletrônico diariamente.



O atleta passou a sentir uma intensa dor nas costas em 20 de julho e teve de ir ao pronto-socorro. O que ele pensava ser um músculo distendido era um colapso no pulmão direito.