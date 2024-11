MORTE NA DRAMATURGIA

Ator sul-coreano Song Jae-Rim é encontrado morto, aos 39 anos

Ele ficou conhecido por seus papéis em Fadas da Limpeza (2018) e Queen Woo (2024)

Song Jae-Rim, de 39 anos, foi encontrado morto em seu apartamento nesta terça-feira, 12, por volta das 12h30, no horário local. A informação foi confirmada pela polícia de Seongdong, bairro de Seul, na Coreia do Sul.

A família do ator comentou para o portal que deseja realizar um "pequeno funeral, apenas com entes próximos", que acontecerá no dia 14, também em Seul, cidade em que Jae-Rim nasceu.