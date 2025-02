ACIDENTE AÉREO

Avião da Marinha norte-americana cai na Califórnia

Tripulantes foram socorridos por navio pesqueiro e encaminhados para o hospital

Um avião da Marinha dos Estados Unidos caiu no mar, na região de San Diego, na Califórnia, nesta quarta-feira (12). Dois tripulantes se ejetaram e foram socorridos, segundo o portal g1.>

As autoridades americanas informaram que os dois militares foram resgatados por um navio pesqueiro. Os bombeiros confirmaram que os tripulantes foram levados para o hospital e estão bem. >

O acidente ocorreu por volta das 10h15 (horário local; 15h15 no horário de Brasília) e envolveu um E/A-18G Growler, fabricado pela Boeing e especializado em guerra eletrônica. O avião pode bloquear sinais de radar, dificultando a detecção de outras aeronaves aliadas, além de interceptar transmissões adversárias para obter informações estratégicas.>

Ainda de acordo com o g1, a Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que duas embarcações estão protegendo os destroços do Growler no porto de San Diego.>