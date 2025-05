ACIDENTE AÉREO

Avião militar com 62 pessoas a bordo colide com poste após falha no sistema de freios

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Larissa Almeida

Publicado em 4 de maio de 2025 às 20:41

Avião militar da Tailândia apresentou falha nos freios Crédito: Reprodução

Um avião militar Hercules C-130 da Força Aérea Real da Tailândia (RTAF) colidiu com um poste de energia e invadiu uma área verde após uma falha no sistema de freios. O caso aconteceu na última sexta-feira (2). Apesar do susto, as 62 pessoas a bordo – sendo 54 passageiros e oito tripulantes – não ficaram feridas. >

O acidente ocorreu durante o procedimento de partida do motor, no Aeroporto de Samui, na Tailândia. De acordo com o porta-voz da RTAF, Vice-Marechal do Ar Prapas Sonjaidee, a aeronave envolvida pertence ao Esquadrão 601 da Ala 6 e realizava uma missão de treinamento de rotina, após parada programada em Samui. >