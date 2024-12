179 MORTOS

Avião que se acidentou foi alertado sobre risco de colisão com pássaros na Coreia do Sul

Com problema no trem de pouso, aeronave não conseguiu parar e bateu em muro no aeroporto

Carol Neves

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 17:30

Avião não conseguiu parar Crédito: Reprodução

A tripulação do avião da Jeju Air que bateu contra um muro no Aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, havia sido alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de iniciar o pouso, segundo as autoridades do pais. Após a batida, o avião teve uma explosão e pegou fogo, em acidente que matou 179 pessoas e deixou somente dois sobreviventes.

De acordo com reportagem do The New York Times, as autoridades suspeitam que tenha acontecido uma falha no trem de pouso por conta da colisão com pássaros. A matéria destaca que há planícies lamacentas ao redor do aeroporto que são pontos de descanso preferenciais de aves migratórias na região. Neste domingo, imagens da mídia coreana registraram centenas de aves voando nas proximidades do terminal.

O aviso veio tarde demais. O alerta foi dado às 8h57 e apenas dois minutos depois, o piloto declarou emergência. O acidente aconteceu à 9h07 - tudo em horário local.

Imagens registraram o avião se aproximando para pousar, mas o trem de pouso não parece acionado. Essa era a segunda tentativa de pouso. A aeronave teve uma falha no trem de pouso na primeira tentativa e partiu para um pouso forçado, mas não conseguiu reduzir a velocidade antes de se chocar com o muro.

Uma testemunha que estava hospedada perto do aeroporto contou que viu uma faísca na asa direita do avião antes da queda. Outros relataram que havia chamas no motor e contaram que ouviram explosões mesmo antes da batida.