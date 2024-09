NOS EUA

Babá gravada nua por câmera escondida de patrão será indenizada em R$ 15 milhões

Câmera o patrão gravou centenas de vídeos da babá

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 14:24

Quarto tinha câmera escondida Crédito: Reprodução

A Justiça dos EUA determinou uma indenização de US$ 2,78 milhões (aproximadamente R$ 15,3 milhões) a uma babá de Nova York que foi gravada pela câmera escondida instalada pelo patrão, em 2021. O homem, Micahel Esposito, de 35 anos, é um milionário do ramo de restaurantes.

Segundo o New York Post, com a câmera o patrão gravou centenas de vídeos da babá, que trabalhava no esquema au pair, nua. Na época que a jovem Kelly Andrade encontrou a câmera escondida no quarto, ele tentou arrombar a porta do cômodo.

Acusado de vigilância ilegal, ele foi preso em março de 2021, mas acabou liberado condicionalmente. "Não é o suficiente para toda a situação pela qual passei nesses três anos. Não é o suficiente", disse Kelly ao Post, criticando a decisão. Ela afirmou que o dano causado a ela foi "irreversível" e que Michael deveria ficar preso.

A babá afirmou que estava seguindo adiante com a denúncia "para encorajar muitas au pairs e também imigrantes que foram vítimas de abuso". "Não fiquem quietas. Não tenham medo de denunciar seu agressor", disse.

Trabalho e assédio

A babá passou por treinamento em uma empresa de au pair, que foi responsável por organizar a ida dela aos EUA e o trabalho na casa de Michael. Ela cuidava dos quatro filhos de Michel e da esposa. Todos estavam vivendo na mansão dos pais da mulher de Michael, por conta de uma obra na casa da família.

Ela contou que era rotineiro encontrar o patrão em seu quarto. Ele foi flagrado supostamente mexendo no detector de fumaça no teto que "frequentemente estava sendo reposicionado". Três semanas depois de começar o serviço, a babá mexeu no detector e foi quando descobriu que na verdade era uma câmera.

Os vídeos registrados gravavam a jovem nua, quando se vestia ou tirava a roupa. Logo que encontrou o dispositivo, o empresário chegou batendo na porta do quarto dela e tentando forçar a entrada. Com medo, a babá pulou do primeiro andar da casa e acabou machucando o joelho. Ela procurou a polícia.