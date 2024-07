PENSILVANIA

Barulhos semelhantes a tiros interrompem comício de Donald Trump

Um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha do candidato

Sons parecidos com disparos de arma de fogo foram ouvidos durante o comício do candidato à presidência do Estados Unidos Donald Trump na cidade de Butler, estado da Pensilvânia. O evento acontecia neste sábado (13), mas foi interrompido após o ocorrido.