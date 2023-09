Bebê morre por overdose de fentanil após ingerir droga de tapete de creche

Uma criança de apenas um ano morreu por overdose de fentanil na última sexta-feira (15), em Nova York. Segundo a polícia local, Nicholas Dominici provavelmente teve contato com a droga através de um tapete de cochilo utilizado por ele em uma creche que ficava durante o dia. Outros três bebês, com idade entre 8 meses e 2 anos, foram internadas no hospital após serem expostas ao narcótico. A creche onde Nicholas morreu de overdose e operava em um apartamento. O local recebia crianças de 8 meses a 12 anos.

Durante as inspeções da polícia, após a overdose do bebê, 1kg de fentanil foi encontrado armazenado em um armário no corredor do lado de fora do quarto de Brito, perto dos tapetes de cochilo usados por crianças que frequentavam o local. Uma prensa para drogas também foi confiscada.