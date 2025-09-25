SÍNDROME DE RAPUNZEL

Bola de cabelo gigante no estômago leva adolescente a cirurgia de emergência

Jovem de 17 anos teve dores intensas e vômitos recorrentes

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:46

Jovem com dor na barriga Crédito: Shutterstock

Uma adolescente de 17 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência após médicos identificarem uma grande bola de cabelo em seu estômago, condição conhecida como “síndrome de Rapunzel”. O caso foi documentado em estudo publicado na revista Journal of Surgical Case Reports, conduzido por pesquisadores da Arábia Saudita e do Egito.

A jovem procurou atendimento médico com fortes dores abdominais, episódios frequentes de vômito e dificuldade para engolir. Segundo familiares, ela apresentava histórico de pica, um transtorno alimentar em que há ingestão compulsiva de substâncias não comestíveis, no caso, fios de cabelo.

Durante o exame clínico, os profissionais notaram abdômen inchado e sensível, com presença de uma massa firme ao toque. Imagens médicas confirmaram a suspeita: um grande aglomerado de cabelos ocupava o estômago e se estendia até o duodeno, característico da síndrome de Rapunzel.

“Devido ao tamanho, não foi possível remover o material por endoscopia. Foi necessário realizar uma cirurgia aberta sob anestesia geral”, relatam os autores do estudo. O procedimento, que durou cerca de três horas, permitiu a extração da bola de cabelo intacta.