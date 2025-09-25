Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bola de cabelo gigante no estômago leva adolescente a cirurgia de emergência

Jovem de 17 anos teve dores intensas e vômitos recorrentes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:46

Jovem com dor na barriga
Jovem com dor na barriga Crédito: Shutterstock

Uma adolescente de 17 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência após médicos identificarem uma grande bola de cabelo em seu estômago, condição conhecida como “síndrome de Rapunzel”. O caso foi documentado em estudo publicado na revista Journal of Surgical Case Reports, conduzido por pesquisadores da Arábia Saudita e do Egito.

A jovem procurou atendimento médico com fortes dores abdominais, episódios frequentes de vômito e dificuldade para engolir. Segundo familiares, ela apresentava histórico de pica, um transtorno alimentar em que há ingestão compulsiva de substâncias não comestíveis, no caso, fios de cabelo.

Gastrite - há risco de câncer de estômago?

Não é recomendado tomar café com o estômago vazio (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Frutas ácidas podem causar gastrite nos cães (Imagem: SouthBaby | Shutterstock) por
Infusão de camomila e bicarbonato pode ser aliada com problemas de estômago por Freepik
Nem toda gastrite é perigosa, mas alguns tipos exigem atenção redobrada por Freepik
Intercalar o álcool com a água reduz os efeitos nocivos ao fígado e ao estômago (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
O espinafre ajuda a neutralizar a acidez do estômago (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Mesmo que sejam naturais, é necessário equilíbrio no consumo de chás para o estômago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por
1 de 7
Não é recomendado tomar café com o estômago vazio (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Durante o exame clínico, os profissionais notaram abdômen inchado e sensível, com presença de uma massa firme ao toque. Imagens médicas confirmaram a suspeita: um grande aglomerado de cabelos ocupava o estômago e se estendia até o duodeno, característico da síndrome de Rapunzel.

“Devido ao tamanho, não foi possível remover o material por endoscopia. Foi necessário realizar uma cirurgia aberta sob anestesia geral”, relatam os autores do estudo. O procedimento, que durou cerca de três horas, permitiu a extração da bola de cabelo intacta.

Após a operação, a adolescente se recuperou bem, recebeu alta quatro dias depois e foi encaminhada para acompanhamento psiquiátrico e terapia comportamental, com o objetivo de prevenir novos episódios.

Mais recentes

Imagem - Carros elétricos em crise? Executiva da BYD prevê risco de falência em fábricas chinesas

Carros elétricos em crise? Executiva da BYD prevê risco de falência em fábricas chinesas
Imagem - Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'
Imagem - OMS rebate afirmações de Trump e nega ligação de Tylenol com autismo

OMS rebate afirmações de Trump e nega ligação de Tylenol com autismo

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
03

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa
04

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa