Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS

Suspeita teria provocado confusão em frente à residência do artista, ao arremessar cartas, pendurar fotografias e escrever mensagens nas grades do imóvel

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 18:47

Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS
Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir Jungkook, membro do grupo musical BTS Crédito: Divulgação

Uma brasileira de, aproximadamente, 30 anos, foi detida neste domingo (4), em Seul, na Coreia do Sul, suspeita de perseguir o integrante do grupo musical BTS, Jungkook. De acordo com informações da polícia do distrito de Yongsan, a suspeita teria provocado confusão em frente à residência do artista por volta das 14h50, ao arremessar cartas, pendurar fotografias e escrever mensagens nas grades do imóvel. As informações são da Marie Claire.

Essa não foi a primeira vez que ela esteve envolvida em uma confusão desse tipo: a mesma mulher já foi em flagrante no dia 13 de dezembro e retornou ao local no dia 28, violando a Lei de Punição por Perseguição. Segundo as autoridades locais, a equipe do cantor pediu a emissão de uma ordem de restrição contra a brasileira, que não teve a identidade divulgada até o momento.

Essa também não é a primeira vez que o artista sofre de stalking. O sul-coreano já chegou a avisar que levará todos os casos para a polícia. "Se você vier [na minha casa], você ficará trancada. Todas as evidências estão seguras e você será levado embora. Tudo está gravado. Se você entrar no meu estacionamento, não poderá sair a menos que eu permita. Há circuito interno de segurança em todos os lugares. A menos que você queira acabar na delegacia, nunca entre aqui", declarou ele em live no ano passado.

