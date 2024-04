XENOFOBIA

Brasileiro é agredido com taco na Irlanda: 'Não tive tempo de me defender'

Agressor perguntou país de origem da vítima antes de atacar Roberto Gomes Júnior

Publicado em 17 de abril de 2024 às 20:29

Brasileiro foi atacado no rosto com taco em rua na Irlanda Crédito: Reprodução

Um brasileiro foi agredido com um taco na Irlanda por ser estrangeiro. O caso aconteceu na noite do último sábado (13). Segundo Roberto Gomes Júnior, de 33 anos, ele foi questionado sobre sua nacionalidade por um desconhecido, que o agrediu após saber que o homem era brasileiro. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

O ataque aconteceu por volta das 22h30, quando Roberto Gomes retornava do trabalho. Ele ficou com seis pontos no rosto após o ataque.

“Tudo aconteceu muito rápido. Eu nem tive tempo de me defender. Não tenho dúvidas de que se tratou de uma agressão racista, porque quando ele percebeu que não éramos irlandeses, disse "Ok" e nos bateu. Caí direto no chão e foi então que percebi que estava coberto de sangue. Foi como viver um pesadelo”, disse o brasileiro ao jornal irlandês Irish Times.

Nascido em Duque de Caxias, Roberto Gomes se mudou para o país europeu há cerca de dois anos. Atualmente, ele está matriculado em um curso de inglês e trabalha meio período na indústria hospitalar:

“Tenho até medo de sair na rua. Isso foi um sonho para mim e, para ser justo, começou muito bem, mas infelizmente está terminando péssimo. Cada vez que me olhar no espelho de agora em diante, verei a cicatriz e lembrarei que isso aconteceu na Irlanda. É traumatizante”, contou.