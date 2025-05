INDÚSTRIA

Braskem Idesa e Advario inauguram o Terminal Química Puerto México

Com investimento de US$ 450 milhões, petroquímica garante autossuficiência de etano

A Braskem Idesa e a Advario anunciam a inauguração do Terminal Química Puerto México (TQPM), que garantirá à petroquímica a autossuficiência de etano na produção do polietileno. Localizado em Coatzacoalcos, em Veracruz, o novo terminal recebeu o investimento de US$ 450 milhões e será fundamental para o crescimento da indústria petroquímica no México. “O TQPM representa um importante marco para o desenvolvimento industrial mexicano, contribuindo para a resolução do déficit estrutural de gás etano no país”, afirma Isabel Figueiredo, CEO da Braskem Idesa. >

Durante o avanço do projeto do terminal, as companhias focaram na geração de empregos e no desenvolvimento de Veracruz. Houve a criação de mais de duas mil vagas durante a construção do TQPM e a implementação de programas comunitários que fortaleceram o vínculo com a população local. “A inauguração do TQPM é um momento de orgulho para a Advario e um marco importante em nossa jornada de crescimento global. Este projeto reflete a forte parceria com a Braskem Idesa e o nosso papel de liderança no armazenamento e na logística dos produtos químicos no mundo. A expansão para o México fortalece nossa presença global em uma região petroquímica nova, altamente dinâmica e em crescimento”, afirma Bas Verkooijen, CEO da Advario. >