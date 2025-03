VEJA

'Caçador de monstros' do fundo do mar encontra peixe com 'cabeça de alien'

Seguidores compararam a criatura com o vilão da animação "Megamente" e com Voldemort

Carol Neves

Publicado em 3 de março de 2025 às 11:19

O peixe com "cabeça de alien" Crédito: Reprodução

O pescador e fotógrafo russo Roman Fedortsov, conhecido nas redes sociais como "caçador de monstros" do fundo do mar, surpreendeu seus seguidores no início deste mês ao registrar um encontro com um peixe que chamou atenção pela aparência incomum, com uma "cabeça de alien". O peixe em questão é o Aptocyclus ventricosus, popularmente conhecido como "smooth lumpfish" ou peixe-lapa liso.>

Fedortsov, famoso por suas expedições em grandes profundidades, compartilha em suas redes sociais imagens de criaturas exóticas, apelidadas por seus seguidores de dragões, fantasmas, goblins e outros tipos de monstros marinhos. Quando o pescador encontrou o peixe-lapa liso próximo à superfície, ele apareceu inchado, provavelmente devido à diferença de pressão entre as profundezas e a superfície, o que distendeu seu corpo. No entanto, não se sabe em que fase do ciclo alimentar ou reprodutivo o animal foi encontrado.>

O peixe chamou ainda mais atenção dos seguidores de Fedortsov, que brincaram, comparando a criatura com o vilão da animação "Megamente" e com Voldemort, personagem de "Harry Potter". Alguns até sugeriram que ele poderia ter "ido pescar em Chernobyl", referindo-se ao local do acidente nuclear de 1986 na Ucrânia, onde a radiação afetou drasticamente a vida selvagem e humana. >

O animal vive nas profundezas geladas do oceano Pacífico Norte, a cerca de 1.700 metros de profundidade, embora, ocasionalmente, possa ser encontrado em águas mais rasas, até 5 metros da superfície. Foi documentado pela primeira vez em 1769 pelo zoólogo alemão Peter Simon Pallas, que inicialmente o batizou como Cyclopterus ventricosus. Sua localização era atribuída ao mar de Okhotsk, na costa da Sibéria, na Rússia. O habitat natural da espécie se estende pela bacia das Aleutas do Norte, entre a costa do Alasca, EUA, Rússia e Japão, sendo mais facilmente encontrado nas proximidades da ilha Kodiak, de acordo com o U.S. Fish and Wildlife Service.>

O Aptocyclus ventricosus é um peixe que se alimenta de animais gelatinosos, como águas-vivas e geleias-de-pente, sendo, por sua vez, alvo de algumas espécies de peixes, mamíferos marinhos e aves. Ele se aproxima da costa para se reproduzir, preferindo áreas rochosas para depositar seus ovos. Durante muito tempo, acreditava-se que as fêmeas morriam após a reprodução, com os machos cuidando dos ovos até que os filhotes nascessem, mas atualmente sabe-se que muitas fêmeas sobrevivem, enquanto muitos machos morrem tentando defender os ninhos. As fêmeas ainda podem passar por vários ciclos de reprodução.>