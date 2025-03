EUA

Cachorro atira no próprio dono em caso inusitado: 'Simplesmente disparou'

Homem foi atingido na coxa e está hospitalizado

Em um incidente incomum que chama atenção para os riscos do manuseio inadequado de armas, um homem nos EUA foi acidentalmente baleado por seu próprio cachorro. Jerald Kirkwood, de Memphis (Tennessee), relatou à polícia que estava deitado na cama com uma mulher quando seu pit bull de um ano, Oreo, pulou e acionou acidentalmente a arma que estava próxima. O disparo atingiu a coxa esquerda de Kirkwood, deixando-o ferido, mas em estado não crítico. >

Segundo a emissora local WREG, o cachorro prendeu a pata no gatilho da arma, causando o disparo. A mulher que estava com Kirkwood saiu de casa levando a arma, enquanto a vítima foi levada ao hospital. Em entrevista à Fox 13, ela descreveu Oreo como um cão brincalhão, que gosta de pular, e admitiu que o caso foi um acidente; "Simplesmente disparou". “Foi o disparo. Uma combinação das duas coisas”, disse ela, ao ser questionada se acordou com o cachorro pulando ou com o tiro. >